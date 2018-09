Le PrÃ©sident de la FFRIM encourage les U-17 !

Rimsport - L’équipe nationale cadette de Mauritanie est arrivée ce jeudi matin à Dakar où elle va prendre part, du 9 au 18 septembre, au tournoi de la zone UFOA A, qualificatif à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations de la catégorie.



A quelques heures de leur départ pour la capitale sénégalaise, les Mourabitounes U-17 ont reçu la visite du Président de la FFRIM. L’occasion pour Monsieur Ahmed Yahya de délivrer aux protégés de Sid’Ahmed Teguedi ses encouragements et réitérer le soutien indéfectible de l’instance qu’il dirige.



Les cadets mauritaniens sont logés dans la poule C, en compagnie de la Guinée et du Cap Vert.





Source : FFRIM