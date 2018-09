Proclamation des résultats du scrutin du 1er septembre 2018

AMI - Le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), Monsieur Mohamed Vall Ould Bellal, a proclamé samedi soir à Nouakchott les résultats du scrutin du 1er septembre 2018 pour l’élection des députés à l’assemblée nationale, des conseillers régionaux et des conseillers municipaux dans une déclaration dont voici le texte intégral :



"Chers concitoyens,



C’est pour un grand honneur de proclamer, au nom du comité directeur de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), les résultats du premier tour des élections législatives, régionales et municipales, organisées le 1er septembre 2018.



Je tiens, avant tout, à exprimer la satisfaction du comité directeur de la CENI pour la participation du peuple mauritanien à ces élections dans le calme et la discipline, marquant ainsi sa maturité politique et son attachement à la démocratie.



Je saisis cette occasion pour adresser mes remerciements aux acteurs politiques, aux candidats et aux électeurs dans leur ensemble, pour la compréhension et la patience avec lesquelles ils ont attendu le dépouillement et la proclamation des résultats de ce scrutin.



Je saisis cette occasion pour souligner que la CENI partage avec tous la volonté et l’ambition fermes d’organiser des élections sans aucun grief, malgré les difficultés énormes qui ont pesé sur ce scrutin : temps limité pour la préparation, participation sans précédent de l’ensemble de l’échiquier politique, cinq scrutins en un, saison des pluies qui a empêché la circulation dans bon nombre de régions, et bien d’autres contraintes et obstacles objectifs qui rendent impossible l’inexistence de certaines carences procédurales et logistiques ici et là.



Nos remerciements vont aussi aux autorités civiles et militaires pour avoir assuré les opérations électorales sur l’ensemble du territoire national, aux observateurs nationaux et internationaux et aux médias publics et privés pour leur contribution positive au succès de ces élections.



Chers concitoyens,



Je viens maintenant à la proclamation des résultats.



•Conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi organique N. 2012/027 du 12 avril 2012, modifiée par la loi organique N.2018/005 du 12 février 2018 relative à la création de la Commission Electorale Nationale Indépendante ;



•Vu le décret N. 108/2018 du 21 juin 2018 portant convocation du collège électoral en vue de l’élection des députés à l’assemblée nationale, des conseillers régionaux et des conseillers municipaux ;



Et en applications des lois et règlements relatifs aux élections législatifs, régionales et municipales, la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) a procédé à l’organisation des élections législatives, régionales et municipales le 1er septembre 2018 sur la base des données suivantes :



1/ Par rapport à l’élection des députés à l’assemblée nationale



Pour l’élection des députés, le scrutin a été organisé dans 49 circonscriptions. Ont participé à ces élections 96 partis politiques et 16 coalitions de partis, à travers 540 listes en compétitions pour 157 sièges parlementaires répartis comme suit :



●Circonscriptions au niveau des moughataas : 99 sièges ;



●Conscriptions uniques de Nouakchott :18 sièges ;



●Liste nationale : 20 sièges ;



●Liste nationale des femmes :20 sièges.



2/ Par rapport à l’élection des conseillers régionaux



Le scrutin a été organisé dans 13 régions sur l’ensemble du territoire national. Ont participé à ce scrutin 52 partis politiques et 16 coalitions de partis, à travers 160 listes en compétition pour 285 sièges.



3/ Par rapport aux élections municipales



Le scrutin a été organisé dans 219 communes sr l’ensemble du territoire national. Ont participé à cette élection 84 partis politiques et 32 coalitions de partis, à travers 1552 listes en compétition pour 3831 sièges.



4/Résultats des élections



Les résultats qui vous seront communiqués sont établis sur la base des procès-verbaux sanctionnant les opérations électorales dans 4080 bureaux de vote, répartis sur l’étendue du territoire national et dans six (6) circonscriptions électorales externes situées dans six pays d’Afrique, d’Asie et d’Europe, selon les données suivantes :



•Nombre d’inscrits :1.417.823



•Nombre de votants :1.041.199



Nombre de bulletins nuls:



-élections municipales :124.105



-élections législatives départementales: 185.521



-élections régionales :219.670



•Suffrages exprimés :



Elections municipales :901.979



Elections législatives Départementales :838.518



Elections régionales :800.379



•Taux de participation :73,44%



En définitive, le premier tour a permis de trancher la compétition au niveau des circonscriptions ainsi qu’il suit :



•Au niveau des législatives, les résultats de la compétition ont été tranchés dans 37 circonscriptions et 12 attendent le second tour :



•Au niveau des élections régionales, les résultats de la compétition ont été tranchés dans 4 circonscriptions et 9 attendent le second tour ;



•Au niveau des municipales, les résultats de la compétition ont été tranchés dans 111 communes et 108 passent au second tout.













