Second tour : Des partis de lâ€™opposition en renfort Ã  El Wiam contre UPR Ã  Keur-MacÃ¨ne

Rimweb - Des partis de l’opposition ont décidé de soutenir le candidat du parti Entente démocratique et sociale (El Wiam) dans la Moughataa de Keur-Macène (Trarza) au second round au cours des élections législatives et municipales sur le compte du parti au pouvoir (UPR), rapporte notre confère Tiguend.com.



Le représentant du parti Rassemblement national pour la réforme et le développement (Tawassoul) a signé avec son camarade du parti Tawassoul et président du parti El Wiam, Mr Bodjiel Ould Houmeid un document citant le soutien d’El Wiam à Tawassoul à son candidat au conseil régional du Trarza qui va au deuxième tour avec le candidat de l’UPR.



Et par la suite, Tawassoul appellera ses militants à voter massivement en faveur des listes d’El Wiam dans trois communes et son siège de députation dans la ville de Keur-Macène, précise la source précitée.



Face à cette situation, les partis RFD, Sawab et Tawassoul ont décidé de soutenir les listes d’El Wiam admis au second tour à Keur-Macène, prévu le samedi 15 septembre courant.



Toujours selon notre source de presse, plusieurs personnalités politiques et candidats ayant raté le tir au premier tour lors du scrutin organisé le samedi premier courant ont annoncé leur soutien indéfectible aux candidats d’El Wiam aux locales et législatives à Keur-Macène.



Par R.Fall



