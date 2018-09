Zouerate Actu - « Le second tour des élections 2018 est maintenu à sa date échue » dixit le président de la CENI.



« Nous avons organisé des élections transparentes avec un grand nombre de listes et une forte participation des formations politiques, je remercie les partis politiques qui ont participé à ces consultations, les candidats et les électeurs », a déclaré le président de la CENI, Mohamed Vall ould Bellal lors d’une conférence de presse tenue ce samedi soir à Nouakchott.



Il a fourni en détails les résultats globaux de ces élections, indiquant que le taux de participation a atteint 73 % et confirmant que le second tour aura lieu le 15 septembre prochain. Rappelons que plusieurs rumeurs faisaient état du report du second tour.