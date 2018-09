LÃ©gislatives en Mauritanie: vers une large victoire du parti au pouvoir

RFI - En Mauritanie, les résultats du 1er tour des élections législatives ont été annoncés dans la nuit.



L'UPR remporte 67 des 157 sièges de l'Assemblée nationale dès le premier tour. L'opposition décroche 31 sièges dont 14 pour les islamistes de Tawassoul qui s'impose comme le premier parti d'opposition. Un second tour sera organisé le 15 septembre dans les circonscriptions toujours en ballotage.



La participation à ce scrutin (qui comportait aussi des élections régionales et locales) était de 73% selon la CENI. Le second tour doit se tenir samedi prochain.