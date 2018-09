Le prÃ©sident de la CENI : Â« les Ã©lections ont Ã©tÃ© rÃ©ussies malgrÃ© de multiples difficultÃ©s Â»

Saharamédias - Le président de la commission électorale nationale indépendante, Mohamed Vall O. Bellal a qualifié les élections législatives, municipales et régionales qui se sont déroulées dans le pays de « réussies » en évoquant cependant de « multiples difficultés » lors de ce scrutin.



Il a affirmé que le second tour sera organisé à la date prévue, c’est-à-dire le 15 septembre. Le président de la CENI s’est réjoui du climat dans lequel se sont déroulées ces élections, ce qui traduit a-t-il ajouté, la maturité politique et l’attachement à la démocratie du peuple mauritanien.



Il a évoqué certaine difficultés lors de ce scrutin, eu égard au caractère exceptionnel de ce scrutin qui a connu une grande participation de la classe politique et sa multiplicité avec 5 élections en même temps.



Le président de la CENI a par ailleurs évoqué le peu de temps imparti à la préparation de ces élections et leur organisation en période d’hivernage qui complique les déplacements pendant cette période dans plusieurs régions du pays.



Il a par ailleurs félicité les autorités civiles et militaires pour avoir sécurisé le scrutin partout dans le pays, les observateurs nationaux et internationaux, les médias publics et privés pour « leur contribution positive à la réussite de ces élections ».











