Une responsable du ministÃ¨re amÃ©ricain des affaires Ã©trangÃ¨res : Â« nous sommes disposÃ©s Ã  reconsidÃ©rer notre dÃ©cision Ã  propos de lâ€™exclusion de la Mauritanie de lâ€™AGOA Â»

Saharamédias - L’adjointe au vice ministre américain des affaires étrangères pour les affaires africaines a déclaré vendredi que les Etats Unis étaient disposés à reconsidérer leur décision relative à la suppression des avantages offerts par l’AGOA à la Mauritanie.



Dans une déclaration faite à Sahara Medias ce vendredi la responsable américaine a dit que l’administration américaine a la possibilité de réviser cette décision à chaque instant, ajoutant que la décision n’est pas définitive.



Whitney Baird a dit que le système de l’AGOA ne représente qu’une partie infime d’une large coopération entre la Mauritanie et les USA et que la décision de l’administration américaine a été lente et qu’elle constitue un simple segment partiel.



La responsable américaine a reconnu que la Mauritanie a pris d’importantes décisions en ce qui concerne les lois du travail, mais le comité de l’AGOA a considéré que davantage d’efforts doivent être déployés.



« Nous poursuivrons a dit notamment Mme Whitney Baird le dialogue avec le gouvernement mauritanien sur les étapes qu’il pourrait entreprendre. Notre décision pourrait être réexaminée à n’importe quel moment car elle n’est pas définitive ».











