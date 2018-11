Mauritanie : des habitants de la pÃ©riphÃ©rie de la capitale bloquent la route pour rÃ©clamer lâ€™Ã©lectricitÃ©

Saharamédias - Des habitants du quartier de Tenweych, à la périphérie de la capitale, ont bloqué vendredi la route de l’espoir pour protester contre l’interruption de l’électricité dans leur quartier.



Les manifestants ont brûlé des pneus et bloqué la route de l’espoir qui relie la capitale à 6 wilayas du pays, avant que n’intervienne la police pour les disperser et ouvrir la route à ses usagers.



Des heurts ont opposé les manifestants aux policiers arrivés sur place. Les habitants du quartier demandent à la SOMELEC de rétablir l’électricité, indispensables selon eux à la vie.



Dans une déclaration faite à Sahara Media des habitants du quartier ont affirmé que la société d’électricité avait interrompu l’électricité avant de revenir et confisquer les câbles utilisés par les populations pour se connecter sur le réseau électrique.



Les manifestants ont demandé aux autorités compétentes d’intervenir afin que l’électricité, indispensable à la vie, soit rétablie dans le quartier.









