Mali : Nusrat al-Islam revendique lâ€™attaque de Gao

Alakhbar - Le groupe djihadiste Nusrat al-Islam wal-Muslimin, actif dans le nord du Mali, a revendiqué l’attaque contre les Forces internationales à Gao dans le nord du Mali.



Un combattant du groupe, Oussama el-Ansari, a fait explosé un véhicule piégé à l’intérieur de la base des forces britanniques, allemandes et canadiennes, a indiqué le groupe dans un communiqué à Alakhbar.



Le groupe, dirigé par Iyad Ag Ghali, précise que l'attaque a été perpétrée lundi à 19h15 dans le centre de Gao. L’explosion d’une voiture piégée a fait plusieurs morts et de blessés, ce lundi à Gao, ont rapporté des sources locales.













