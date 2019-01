IncinÃ©ration Ã  Nouadhibou d'importantes quantitÃ©s de produits prohibÃ©s

AMI - Les autorités administratives et judiciaires ont supervisé, jeudi sur l’axe routier reliant la ville de Nouadhibou au quartier Cansado, l’incinération d’importantes quantités d’alcool, de sachets plastiques et de produits pharmaceutiques périmés saisis par les services des douanes de la ville de Nouadhibou.



Dans ce cadre, le procureur de la République de la wilaya de Dakhlet-Nouadhibou M. Cheikh Mohamed Mahmoud Ould Yaha, a indiqué que l’incinération de ces produits démontre la vigilance des services sécuritaires, en plus du rôle efficace que joue l’appareil judiciaire dans la lutte contre la contrefaçon et le crime.



Pour sa part, le directeur régional des Douanes au niveau de la wilaya de Dakhlet-Nouadhibou, Mohamed Saleck Ould Dahi, a souligné que ces quantités saisies sont composées de 10 tonnes de boissons alcoolisées, de 4 tonnes de sachets plastiques, de produits pharmaceutiques périmés et de viandes porcines.



Il a ajouté que la saisie de ces produits entre dans le cadre des efforts entrepris par les pouvoirs publics pour lutter contre le trafic illégal et les produits prohibés.



L’incinération de ces importantes quantités saisies s’est déroulée en présence du hakem de la moughataa de Nouadhibou, M. Sid’Ahmed Ould Houeibib et des autorités sécuritaires de la wilaya.













