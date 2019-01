Corentin Martins prolonge son contrat avec la Mauritanie jusqu'en 2021 (officiel)

RFI - 2019 démarre de la plus belle des manières pour le football mauritanien.



Trois jours après avoir été élue meilleure équipe nationale de l’année lors des Trophées de la Confédération africaine de football (CAF), la Fédération de football de la République islamique de Mauritanie (FFRIM) a annoncé, ce vendredi 11 janvier 2019, qu’elle prolonge de deux ans le contrat de son entraineur Corentin Martins.



Sur le banc de la sélection mauritanienne depuis 2014, le technicien français est donc lié avec la FFRIM jusqu’en janvier 2021. D’ici là, lui et ses joueurs disputeront la Coupe d’Afrique des Nations en juin. Ce sera une première historique pour la Mauritanie.