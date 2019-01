Langue de barbarie : Encore 4 pÃªcheurs disparus en Mauritanie

Dakar Actu - C’est encore l’émoi et la consternation dans la Langue de Barbarie où les populations de Guet Ndar ont appris dans la douleur et la tristesse que quatre jeunes pêcheurs de Saint-Louis, sont portés disparus depuis maintenant 10 jours en République Islamique de Mauritanie.



À en croire les responsables de l’UNAPAS section Saint-Louis, la pirogue qui appartient à Ndiawar Fall, était parti en campagne depuis quelques mois a Nouakchott. Présentement la communauté des pêcheurs s'active pour retrouver ces quatre pêcheurs portés disparu.



Jusqu'au moment où nous écrivons ces lignes, ces derniers sont toujours introuvables, alors qu’on n'a pas encore fini de parler des 7 autres jeunes disparus depuis plus d’un mois et dont les corps sans vie de 4 d’entre eux ont été découverts au large des côtes du Cap-Vert.



Très éprouvés, les parents et proches de ces 4 jeunes pêcheurs portés disparus depuis une dizaine de jours interpellent les autorités gouvernementales sur l’urgence et la nécessité d’organiser des opérations de recherche pour les retrouver...

















