Mauritania Airlines immobilise son Boeing 737 Max 8

Alakhbar - La compagnie Mauritania Airlines a annoncé, mercredi, la suspension des vols de son Boeing 737 Max 8.



Plusieurs compagnies aériennes ont suspendu les vols de leurs Boeing 737 MAX après le crash d’un avion du même type de Ethiopian Airlines, dimanche 10 mars, faisant 157 morts.



Un autre Boeing 737 de la compagnie Lion Air s’était écrasé le 29 octobre 2018, un peu après son décollage de l’aéroport de Jakarta, faisant 189 morts.













