Concertations prÃ©paratoires du programme relevant du Fonds vert pour le climat

AMI - La capitale a abrité jeudi les travaux d’un atelier de concertations sur l’élaboration "du programme pays du Fonds Vert pour le Climat" organisé par le ministère de l’environnement et du développement durable.



Le programme vise à déterminer les idées- force des programmes aptes à être financés dans le cadre de ce Fonds Vert.



Le secrétaire général du ministère de l’environnement et du développement durable, M. Madi Ould Taleb, a souligné dans son mot pour la circonstance, que le changement climatique représente aujourd’hui le plus grand défi mondial qui menace le développement économique et social de l’humanité.



La communauté internationale, poursuit-il, s’est, pour faire face à ce défi, mobilisé, à travers la convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique et le Fonds vert en tant qu’instrument de financement, pour atteindre les objectifs généraux de la convention et notamment mettre en œuvre la convention de 2015 de Paris dite conférence des parties.



Il a ajouté que notre pays, sur instructions du Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, est entré dans la bataille du changement climatique en ratifiant la convention de Paris et en participant de façon remarquable aux évènements mondiaux liés à cette problématique.



M. Madi Ould Taleb a relevé que cet atelier vise l’échange de vues et la concertation autour de l’élaboration du programme pays à l’issue de 3 sessions de formation destinées à lister et prioriser les projets sectoriels qui répondent aux critères de sélection du Fonds vert pour le climat dans la perspective de préparer un certain nombre de projets de nature à faire en sorte que la Mauritanie bénéficie des opportunités de financement offertes par cet instrument à tous les secteurs public et privé y compris la société civile.



De son côté, M. Sidi Mohamed Ould Wafi, chargé de mission au cabinet du ministre de l’environnement et du développement durable a présenté un exposé sur la spécificité de ce Fonds vert et sur le programme qui sera élaboré par la Mauritanie en vue de la recherche du financement.



La cérémonie s’est déroulée en présence des secrétaires généraux des ministères de l’économie et des finances ; du pétrole, de l’énergie et des mines, respectivement MM. Mohamed Ould Ahmed Aida et Tall Ousmane ; de représentants de plusieurs départements ministériels concernés et d’organisations de la société civile.













