Justice-Des sentences de mort dans des affaires de meurtres

Mauriweb - La Cour criminelle de la wilaya de Nouakchott Sud a prononcé des condamnations à mort contre des individus reconnus coupables de meurtres, apprend-on ce vendredi. La même source indique que plusieurs affaires criminelles liées à des meurtres commis ces derniers temps notamment à Nouakchott étaient programmées dans ces dernières audiences de la Cour criminelle.



La cour aurait également décidé d'en ajourner certaines pour des audiences ultérieures. Plusieurs affaires de crimes atroces ont secoué ces derniers temps la capitale Nouakchott créant une sorte de psychose parmi les citoyens de la ville.



Malgré la condamnation des personnes reconnues coupables, rappelle-t-on, la sentence de mort n'est plus exécutée en Mauritanie. Dans les faits la condamnation à mort se mue en un emprisonnement à perpétuité.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité