Mauritanie : candidat Ã  la prÃ©sidentielle, un ministre quitte le gouvernement

Apanews - Le président mauritanien, Mohamed Ould Abdel Aziz, a procédé vendredi à un léger remaniement ministériel marqué par la sortie du ministre de la Défense, Mohamed Ould Ghazouani, candidat de la majorité à l’élection présidentielle de 2019, selon un communiqué de la Présidence de la République reçu à APA.



Le portefeuille de la Défense a été confié à Yahya Ould Hademine, ex Premier ministre et jusque là ministre d'Etat chargé de mission à la Présidence de la République, précise le communiqué.



Deux autres ministres ont changé de portefeuille : Naha Mint Hamdi Ould Mouknass et Isselmou Ould Sid El Moktar Ould Lehbib.



La première a quitté l’Education nationale et la Formation professionnelle pour devenir ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement en remplacement du second qui a, lui, atterri à l’Equipement et Transports.



Enfin, l’ex portefeuille de Mme Mouknass a été attribué à Megboula Mint Limam Ould Bourdid, précédemment directrice de cabinet du Premier ministre.



MOO/cat/APA









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité