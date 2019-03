Comment le gÃ©nocide au Rwanda a Ã©tÃ© financÃ© [VidÃ©o]

Le Monde Afrique - Les génocidaires hutu ont planifié leurs crimes au moins deux années à l’avance, profitant notamment de la complicité de banques françaises.



C’était, en 1994, au Rwanda. Un génocide perpétré par des extrémistes de l’ethnie hutu contre la population tutsi faisait un million de morts. Vingt-cinq ans après, les conditions qui ont rendu ces massacres possibles demeurent encore troubles.



Pour tenter de faire la lumière sur cet épisode tragique, le journaliste David Servenay a retracé les flux financiers qui ont alimenté les génocidaires. Son enquête, que Le Monde publie en trois parties, montre que les massacres avaient été organisés au moins deux ans avant leur déclenchement.



Par ailleurs, pour acheter leurs armes, les extrémistes hutu ont profité de la complicité de banques françaises comme la BNP, mais aussi de la cécité d’institutions internationales comme le FMI ou la Banque mondiale.



Marc Bettinelli

















