Mauritanie : importants dÃ©gÃ¢ts dans un incendie au marchÃ© dâ€™El Mina

Sahara Médias - Un incendie s’est déclaré vendredi au marché d’El Mina sans faire de victimes, mais a été à l’origine d’importants dégâts matériels, les flammes s’étant répandues dans plusieurs magasins.



Des témoins oculaires ont révélé la lenteur dans l’arrivée des sapeurs-pompiers, ce qui a permis au feu de se propager rapidement vers les commerces avoisinants au foyer de l’incendie. On ne sait toujours pas l’origine du sinistre.



Les nombreux étalages rependus anarchiquement au sein de ce marché, l’un des plus grands de la capitale, compliquent énormément les déplacements en son sein.