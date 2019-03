Politique: Sidi Mohamed Ould Boubacar, candidat indÃ©pendant Ã  la prÃ©sidentielle de 2019 (DÃ©claration)

Initiatives News - Ancien Premier sous Maouya Ould Sid’Ahmed Taya puis durant la transition dirigée par le Conseil Militaire pour la Justice et la Démocratie (CMJD) entre 2005 et 2007, Sidi Mohamed Ould Boubacar vient de faire une déclaration de candidature à la présidentielle de 2019 en Mauritanie.



Pressenti depuis plusieurs moi pour être le candidat unique derrière qui l’opposition allait se ranger pour aller à la conquête du pouvoir en juin prochain, c’est finalement comme indépendant que ce haut cadre va entrer dans la course. Déclaration :



"Mauritaniens, mauritaniennes,



Suite à un examen approfondi de la situation du pays, à la nécessité d’une alternance démocratique pacifique et conformément aux résultats des contacts et discussions élargis que j’ai entrepris avec les divers acteurs politiques et les forces vives du pays, et qui ont été très fructueux, j’ai décidé, en me confiant d’abord à Allah Le Très Haut et Le Tout Puissant, en comptant ensuite sur l’assentiment du peuple mauritanien, de présenter ma candidature, en tant que candidat indépendant, à la prochaine élection présidentielle.



Je présenterai à cet effet , ma vision sur les défis auxquels le pays fait face et les voies et moyens de les relever, lors de la cérémonie de déclaration de candidature , qui sera organisée , dans les prochains jours.



A cette occasion, je m’adresse à tous les mauritaniens, à tous les partis politiques, à tous les regroupements, à toutes les personnalités, à chaque individu, leur demandant de m’accompagner et de m’appuyer pour l’intérêt de la Mauritanie , de sa prospérité et de son avenir.



Sidi Mohamed Ould Boubacar.



Vendredi le 15 mars 2019"









