Le ministre de lâ€™intÃ©rieur inaugure des avenues Ã  Tevragh-Zeina portant les noms des sommitÃ©s nationales

AMI - Au total trois avenues de Tevragh-Zeina portant les noms des sommités nationales ont été inaugurées, samedi à Nouakchott, par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation,



M. Ahmedou Ould Abdalla, en compagnie de son homologue de l’habitat, de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire. Il s’agit du changement de nom pour deux avenues et d’attribution d’un nouveau nom pour le troisième.



C’est ainsi que l’avenue reliant la mosquée communément appelée "mosquée marocaine" au centre commercial "Banna Bleu" porte désormais le nom d’Avenue Bouddah Ould Bousseïri, celle passant par le centre des anciens combattants allant au carrefour "Cité Smar" porte le nom avenue El Hadj Oumar Tall et l’avenue reliant le centre Big Market à l’institut national de virologie passant par le ministère des affaires étrangères et de la coopération porte le nom de l’ancien Président de la République Moustapha Ould Mohamed Saleck.



Cette initiative a pour objectif de rendre hommage à trois personnalités, réputées par leurs ouvres considérables au service de la nation et leur contributions dans les domaines scientifique, religieux et politique.



S’exprimant pour l’occasion, le maire de Tevragh-Zeina, M. Taleb Ould Mahjoub, a souligné que la décision de donner les noms des personnalités nationales, de telle ampleur, à des avenues de sa commune s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des orientations du Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, dans le cadre de son projet de société visant à redonner confiance aux symboles nationaux, à revaloriser notre patrimoine culturel et à glorifier les gloires de nos ancêtres.



Il a également rendu hommage aux trois personnalités précitées pour leurs œuvres scientifiques et politiques notoires et leur réputation nationale et internationale faisant d’elles un bel exemple de loyauté et de dévouement.



Après avoir dévoilé les plaques commémoratives, la délégation ministérielle a fait le tour des trois avenues, accompagnée du secrétaire général du ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire et su wali de Nouakchott Ouest.













