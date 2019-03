Mauritanie : le candidat Gazouani en rÃ©union avec ses soutiens politiques

Sahara Médias - Le parti union pour la république, parti au pouvoir, a révélé dimanche que le candidat aux prochaines élections présidentielles, Mohamed O. Gazouani tiendra cet après-midi une réunion avec les partis politiques qui le soutiennent au siège de l’UPR.



Dans un communiqué publié ce dimanche le parti ajoute que cette réunion s’inscrit dans le cadre de la préparation et la coordination afin d’assurer la victoire du candidat.