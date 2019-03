16 morts dans lâ€™attaque dâ€™une base de lâ€™armÃ©e malienne

BBC Afrique - Des hommes armés ont attaqué dimanche une base de l'armée malienne tuant au moins 16 soldats et détruisant cinq véhicules indiquent des sources sécuritaires.



L'attaque s'est produite dans le centre du Mali dans la région de Mopti confirme deux conseillers municipaux de la région où l'attentat a été perpétré. La base de l'armée malienne se trouve dans le village de Dioura. Youssouf Coulibaly, le maire de la localité la plus proche, Kareri, a confirmé l'attaque à Reuters.



"Je suis actuellement à l'intérieur de la base et il y a eu beaucoup de morts ici. Nous en avons compté 16 jusqu'à présent" a-t-il précisé. Le porte-parole de l'armée malienne, le Colonel Diarran Kone a aussi confirmé l'attaque mais n'a pas donné plus de détails.



La violence des groupes djihadistes s'intensifie au fil des années depuis les premières attaques et surtout le début de la crise militaro-politique dans le pays en 2012.



Les islamistes et les groupes armés locaux ont pris le contrôle du nord-Mali et se sont dirigés vers la capitale Bamako jusqu'à ce qu'une intervention menée par les Français les repousse l'année suivante.



Les groupes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique se sont solidement implantés dans le centre et le nord du Mali, base d'où ils lancent de nombreuses attaques dans le pays et dans tout le sahel.



Malgré la présence de 4.500 soldats français, des éléments du G5 Sahel et d'une mission des Nations Unies, les groupes islamistes prospèrent toujours.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité