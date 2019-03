Kiffa : Examen des problÃ¨mes dâ€™obtention des titres sÃ©curisÃ©s

AMI - Une mission de la commission nationale chargée de résoudre les problèmes en suspens dans le domaine du recensement pour l'acquisition des titres sécurisés a tenu, dimanche, une réunion de sensibilisation à Kiffa, sous la présidence de M. Thiam Djiombar, conseiller du Président de la République et en présence du wali de l’Assaba, Mohamed El Hacen Ould Mohamed Saad.



La rencontre a vu la participation, outre les autorités administratives, les maires des communes et responsables des centres d’état-civil dans la wilaya de l’Assaba.



S’exprimant pour l’occasion, le conseiller du Président de la République a mis en garde contre les tentatives de falsification et de fraude pour l’acquisition des titres sécurisés, précisant que la mission est venue prendre contact avec les populations afin de résoudre leurs problèmes dans le domaine et de leur expliquer l'usage d'un manuel pratique détaillant les différentes étapes d’enregistrement pour l'état-civil.



Au terme de la réunion des sous-commissions comprenant les hakems et maires des communes et responsables des centres d’état-civil ont été mises sur pied pour faciliter les opérations d’enregistrement.



Notons que cette sensibilisation cible les wilayas du Hodh Echarghi, de l’Assaba, du Brakna et du Gorgol et durera trois mois.













