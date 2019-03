Nouakchott Kingâ€™s pulvÃ©rise FC Deuz (6-1)

Rimsport - Les hommes de Pape Seck ont fait, samedi 16 mars 2019, une démonstration de force pour venir largement à bout (6-1) de la lanterne rouge du championnat Fc DEUZ. Pourtant les "Verts et blanc" de Fc DEUZ avaient ouvert le score par l'intermédiaire de Birama Gaye (24').



Mais une minute plus tard, le buteur maison des King's Sidi Abdallahi Touda permettait à son équipe de recoller le score. Le même Sidi Abdallah Touda double la mise (30'). Le show se poursuit et s'intensifie même en seconde période avec le but du feu-follet Abderrahmane Sy "Bébé" (50') sur un beau service de Mamadou Moussa Seck entré en seconde période.



Le festival de buts se poursuit avec le doublé de "Bébé" à la 59e minute. Deux minutes après, le buteur maison Sidi Abdallah Touda va s'offrir un triplé puis un quadruplé à la 85e minute, dans une rencontre où FC DEUZ a littéralement explosé (6-1) et s'enfonce davantage au bas du tableau.



Nouakchott King's fait le plein de confiance avec cette large victoire ( 6-1) et soigne son goal - average qui le hisse provisoirement à la troisième place du classement , avec désormais (34 points+9) au détriment de FC TEVRAGH-ZEINA ( 34 points +5).



Source : SD1M









