VidÃ©o. GrÃ¨ve des producteurs et exportateurs de la pÃªche

Alakhbar - Le Regroupement des producteurs et des exportateurs de la pêche traditionnelle et côtière mauritanienne, qui comprend plusieurs fédérations, a observé une grève lundi 18 mars courant, pour protester contre les persécutions exercées à l’endroit des membres de sa corporation, le manque de main-d'œuvre et le doublement des prix des licences de pêche.



Les opérateurs de la pêche se sont rassemblés devant le Marché aux poissons de la capitale Nouakchott ce lundi matin 18 mars courant, immobilisant leurs voitures de transport du poisson et affirmant l’arrêt des opérations de pêche pendant 3 jours sur les côtes depuis Ndiago jusqu’à Nouamghar.



« Nous souffrons de la main d’oeuvre spécialisée très limitée et de l’augmentation considérable des prix des licences de pêche qui sont passés de 10.000 à 55.000 UM », a dit Ghadi Ould Taleb, le porte-parole.



« Nous revendiquons des cartes de pêcheurs, de l'indulgence envers les détenteurs des Certificats Copies Conformes avec l’orignal », mettant en exergue les opportunités d’emploi offertes par le secteur à d’importantes franges du peuple mauritanien ; qui interpellent les autorités à trouver une solution à la crise.



« La grève se poursuivra si le gouvernement ne satisfait pas les doléances du Regroupement », a-t-il dit, soulignant l’existence de pourparlers entre les acteurs du secteur traditionnel de la pêche et le ministère de tutelle, exprimant enfin le vœu que le département accorde une attention aux revendications des pêcheurs.



Traduit de l’Arabe par Cridem

























Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité