DÃ©nomination des avenues et rues de Nouakchott: Mme Kane dÃ©nonce le manque de courage

Le Calame - Pour la députée RAG/Sawab et vice –présidente de IRA, Mme Coumba Dada Kane, « Ould Abdel Aziz et son régime ont raté le coche » et « manqué de courage », en débaptisant certaines avenues et rues de Nouakchott.



« Si réellement Ould Abdel Aziz était animé de « bonne volonté et soucieux de l’unité nationale (tel n’est pas le cas, selon elle), il aurait dû, en débaptisant l’avenue Gamal Abdel Nasser lui donner le nom de l’avenue des martyrs d’Inal, en référence aux 28 soldats négro=mauritaniens, exécutés sommairement le 28 novembre 1990, en guise de célébration de l’indépendance nationale », a-t-elle déclaré au micro du Calame.



Il était tout aussi judicieux, indique Mme Kane, de prendre en compte dans la volonté de dénomination des avenues et rues les combats menés par Feus Tène Youssouf Guèye,Tafsirou Djigo (décédés à Oualata, lors de leur emprisonnement) ainsi que Saydou Kane qui se sont battus pour une Mauritanie plurielle, pour l’avènement de la justice et de la démocratie et qu’ils soient valorisés à juste titre.



Récemment, les autorités ont débaptisé certaines rues de la capitale pour qu’elles portent les noms de personnalités nationales. l’Avenue Charles de Gaulle devient l’avenue de l’érudit, El Haj Oumar Tall. L’avenue John F. Kennedy devient avenue de l’imam Bouddah Ould El Bousseiry.



Le nom de l’ancien président Moustapha Ould Mohamed Salek a également été attribué à la route passant devant le ministère des affaires étrangères en direction de Big Market.



Le remplacement des noms de ces rues intervient quelques semaines après le remplacement du nom de l’artère principale de Nouakchott dite Gamal Abdel Nasser qui devient « Avenue de l’unité nationale ».









