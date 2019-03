Le beau-frÃ¨re de l'ex-prÃ©sident tunisien Ben Ali mis en examen pour faux et blanchiment Ã  Marseille

France24 - Belhassen Trabelsi, beau-frère de l'ex-président tunisien Zine el-Abidine Ben Ali, a été "mis en examen pour faux aggravé et blanchiment en bande organisée" puis placé en détention provisoire à Marseille.



Il est le frère de l'ancienne première dame de Tunisie, Leila Trabelsi. Belhassen Trabelsi, beau-frère de l'ex-président tunisien Zine el-Abidine Ben Ali, a été "mis en examen pour faux aggravé et blanchiment en bande organisée" à Marseille, ont annoncé lundi 18 mars des sources judiciaires.



En cavale depuis 2016 après avoir quitté le Canada où il s'était réfugié après la révolution tunisienne de janvier 2011, Belhassen Trabelsi avait été arrêté la semaine dernière dans le cadre d'une enquête menée par la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille, puis placé en détention à la prison marseillaise des Baumettes, selon une source proche de l'enquête en France.



La Tunisie a réclamé son extradition aux autorités françaises, a indiqué dimanche à l'AFP le ministère tunisien de la Justice.



Avec AFP









