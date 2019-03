Le PrÃ©sident de la RÃ©publique donne le coup d'envoi de la deuxiÃ¨me Ã©dition du tour cycliste international du Sahel

AMI - Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, a donné, mardi devant les locaux du stade olympique de Nouakchott, le coup d'envoi de la deuxième édition du tour cycliste international du Sahel dont la première édition a été organisée en 2018 dans le cadre de la célébration de la journée nationale du sport décidée par le gouvernement mauritanien en 2012 et qui coïncide avec le premier avril de chaque année.



Le Président de la République a donné le coup d'envoi de cette manifestation sportive au milieu d'un grand nombre de sportifs, et ce en présence du Premier ministre, M. Mohamed Salem Ould Bechir, de la ministre de la jeunesse et des sports, Mme Denda Ball et d'un certain nombre de hauts responsables du ministère de la jeunesse et des sports, de représentants de la fédération mauritanienne du cyclisme et d'amateurs de cette discipline sportive.



A cette occasion, le Président de la République a fait une déclaration à la presse nationale dans laquelle il a indiqué qu'il saisit cette occasion pour encourager les jeunes à développer le sport dans le pays qui est, a-t-il dit, indispensable pour renforcer la cohésion et la solidarité sociale.



Il a ajouté que le secteur des sports a souffert pendant une longue période de la négligence et de la marginalisation. Aussi, a-t-il dit, notre politique a viser dès le début à développer le sport et nous devons, tous, au niveau du gouvernement, des fédérations, des clubs et de la société civile, déployer tous les efforts possibles pour hisser le sport national à tous les niveaux.



C'est dans ce cadre, a poursuivi le Président de la République, que s'inscrit l'organisation de cette deuxième édition du tour cycliste international du Sahel sur le territoire national avec tous les avantages qu'il offre au sport et au tourisme dans le pays.



Le tour cycliste international du Sahel est organisée cette année du 19 au 23 mars en collaboration avec le ministère de la jeunesse et des sports et la fédération mauritanienne du cyclisme. Il connait la participation de 15 équipes représentant 10 pays d'Afrique et d'Europe composées de 60 cyclistes et une caravane de 180 personnes, en plus de la presse nationale et internationale.



Ce tour se rendra dans les wilayas de Nouakchott Nord, de l'Inchiri, de l'Adrar et duTiris Zemmour.



Selon les organisateurs, cette manifestation permettra de faire découvrir les sites touristiques du pays et de montrer les grands efforts déployés par les pouvoirs publics au cours de la dernière décennie dans les domaines de la sécurité, des infrastructures et du développement de la décentralisation.



En tenant à superviser lui-même le démarrage de cette manifestation sportive, le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, confirme l'intérêt qu'il accorde au sport et à son rôle dans l'éducation des jeunes et sa volonté de faire ressortir les possibilités politiques du pays.



Il est à noter qu'au cours de la première édition du tour international le nombre des équipes participantes était de 47 et celui des pays de 5.



La cérémonie de démarrage du tour s'est déroulée en présence des membres du gouvernement, des hautes personnalités de l'Etat, de certains chefs d'Etats-majors des forces armées et de sécurité, du wali de Nouakchott ouest, des autorités administratives dans la moughataa de Tevragh Zeina et des présidents des fédérations nationales sportives.













