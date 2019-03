PrÃ©sidntielle 2019- Dr Moulaye Ould Mohamed Laghdaf candidat?

Mauriweb - Un second ancien premier Ministre, Dr Moulaye Ould Mohamed Laghdaf, s'apprêterait à annoncer sa candidature à l'élection présidentielle du 22 juin prochain, a-t-on appris ce mardi.



L'ancien premier Ministre (2009-2014), devrait, si l'on en croit la même source, annoncer officiellement sa candidature en fin de semaine. Dr Moulaye Ould Mohamed Laghda, proche du président Mohamed Ould Abdelaziz, et dont les relations n'étaient pas au beau-fixe avec le général Ghazouani, aujourd'hui candidat de la Majorité, risque de créer une diversion au sein du Hodh et de l'Assaba où il reste bien populaire.



Il aurait fait la discrétion de l'annonce de sa candidature à un cercle de ses proches. Sa candidature pourrait en tout cas fissurer ces deux régions dont les élus ont exprimé leur soutien au candidat Mohamed Cheikh Ould Mohamed Gazouani.



Une éventualité dont pourrait donc tirer profit les candidats jusqu'ici déclarés de l'Opposition à savoir le député Biram Dah Abeid et l'ex-premier Ministre, Sidi Mohamed Ould Boubacar.









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité