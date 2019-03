Officiel !!! Play offs 2019 Ã  Nouadhibou

RIM Sport - C'est confirmé !! ! Les Play-offs du championnat national auront les 22, 23 et 24 mars 2019 à Nouadhibou, sous le patronage de Monsieur l'Administrateur Directeur Général de la SNIM.



Les travaux de réfection du terrain de basket-ball de Cansado entrepris par les services sont bien avancés et la Fédération a déjà pris toutes les dispositions nécessaires pour pour garantir un bon déroulement des rencontres sous forme de championnat et la participation effective des équipes de Teyarett Feu lemir , Etoile du Nord, El Mina JAHE et Bogue.



Un bon comportement des dirigeants des clubs, des officiels , des joueurs et des supporters contribuera sensiblement à la réussite de cette fête du basket-ball mauritanien.



Source : FBBRIM









