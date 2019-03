Inauguration dâ€™un sondage au profit de la ceinture verte de Chami [PhotoReportage]

MEDD - Le Directeur Général de l’Agence Nationale de la Grande Muraille Verte Monsieur SIDI MOHAMED LEHLOU à procédé ce lundi 18 mars 2019 en présence du Directeur des opérateurs et Directeur Général de la Société Minière Tasiast par intérim Monsieur Ronald Halas à l’inauguration d’un sondage situé à Chami destiné à assurer l’approvisionnement de la ceinture verte de Chami afin d’améliorer la croissance rapide des plants.



La ceinture verte de Chami mise en place depuis 2013, comprend 11 blocs répartis sur environ 400 hectares; elle souffre depuis plusieurs années, en plus des aléas climatiques, d’un manque cruel en eau ce qui retarde lourdement la croissance des plants.



le Directeur Général de l’Agence Nationale de la Grande Muraille Verte a précisé , dans son allocution, que ce forage permettra d’assurer l’approvisionnement optimale de la ceinture verte et garantira la réussite de la plantation.



Ce forage d’eau douce d’une Profondeur de 80m, est dotée d’une pompe immergée à 60 mètres, d’une cuve de stockage de 50metres cubes et d’un système solaire de 54 panneaux destiné à l’alimentation électrique de l’infrastructure.



La cérémonie s’est déroulée en présence du Hakem de la Moughataa Monsieur Monsieur Mohamed Salem Ould Mohamed Babe, du Maire de Chami Monsieur Limam Ould SIDI ainsi que de hauts responsables de la société Tasiast.





























