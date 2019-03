Pourquoi Tawassoul a soutenu ould Boubacar

Parti Tawassoul - Au nom d’Allah le Clément, le Miséricordieux



S’inspirant des principes fondamentaux de sa vision politique, basés sur le renforcement du référentiel islamique, la protection de l’unité nationale et la consolidation de la démocratie et l’alternance pacifique au pouvoir, le parti Tawassoul décide de soutenir la candidature de monsieur Sidi Mouhamd ould Boubacar, candidat aux élections présidentielle de 2019.



Cette décision tire ses racines dans la stratégie d’ouverture adoptée par le parti, afin de créer une large coalition électorale avec toutes les forces vives du pays engagées pour l’avènement d’un Etat de droit, de justice et d’égalité dans notre pays.



Et de la certitude que les conditions de l’alternance sont réunies, dans cette étape décisive de notre histoire, grâce à la lutte des forces de l’opposition. Elle intervient également après plusieurs consultations, tractations et dialogues avec la coalition de l’opposition démocratique, les instances dirigeantes et de bases du parti, ainsi que le candidat.



Notons que la coalition de l’opposition a finalement adopté la stratégie de candidatures multiples susceptibles d’attirer un nouveau électorat vers son projet de changement et lui permettre d’atteindre son objectif. Qui n’est d’autre que faire partir ce régime putschiste, corrompu qui a dilapidé les biens du peuple et perverti ses valeurs.



De même les partis de la coalition ont convenu de coordonner au premier tour et se coaliser au deuxième tour.



Par ailleurs, le parti Tawassoul, à travers ses dirigeants, a discuté amplement avec le candidat, avant la prise de décision, sur les questions d’importances capitales pour notre pays, en particulier l’unité nationale, la démocratie et le développent. À la lumière de ce qui précède et des recommandations de la dernière session du conseil de choura national, après une large discution sur les grandes lignes du programme de l’opposition et les choix proposés, le bureau exécutif du rassemblement National pour la Réforme et le Développement décide :



- De soutenir le candidat Sidi Mouhamed ould Boubacar dans les prochaines élections présidentielles, en se basant sur un accord qui sera signé ultérieurement avec les partis soutenant le candidat dont l’essentiel du programme est celui de l’opposition et sa vision du changement.



- De Coordonner avec les autres forces de l’opposition et collaborer avec elles dans ce qui peut renforcer le front de l’opposition et multiplier ses chances de remporter le challenge de ces échéances.



Enfin et à l’endroit de l’ensemble du peuple Mauritanien qui a renouvelé sa confiance à Tawassoul, pour le leadership de l’opposition démocratique, nous exprimons notre gratitude et fierté. Le parti rappelle également au public de l’opposition et à celui de Tawassoul en particulier ainsi qu’à l’ensemble du peuple mauritanien qu’il est conscient que la Mauritanie a besoin aujourd’hui :



-D’un front civique qui s’impose et fait de 2019 un rendez-vous de rupture totale avec le système de corruption, de dictature et avec cette décennie sombre.



-D’un programme de réforme émanant de l’identité islamique et consolide ses exigences, fait régner la justice, l’égalité entre ses fils, et met fin à toutes les formes de pratiques et séquelles de l’esclavage, au racisme et à l’exclusion. Ce programme doit apporter une solution judicieuse, honnête et définitive au passif humanitaire, un programme qui soutient les libertés et les valeurs de tolérance, l’amour et la fraternité entre toutes les composantes nationales, et jettent les bases du développement, la sécurité et la stabilité.



En ce moment décisif, le pays a besoin d’une personne expérimentée et compétente dans l’administration et la gestion du pays et qui jouit de larges relations avec différentes composantes et milieux de la société Mauritanienne.



C’est sur cette plateforme et par grâce d’Allah que nous nous lançons avec nos partenaires de l’opposition et les compatriotes dans une phase du militantisme et de lutte pour imposer l’alternance démocratique.



Nous nous remettons à Allah et Lui prions de nous accorder la victoire.



Nouakchott, le 10 1440 de l’Hégire



Le 17 mars 2019



Secrétariat national à l’information et à la communication









