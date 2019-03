Mauritanie : le chef de lâ€™Ã©tat appelle au dÃ©veloppement du sport dans le pays

Sahara Médias - Le président mauritanien Mohamed O. Abdel Aziz a appelé le gouvernement, les fédérations, les clubs et la société civile à relever le niveau du sport national.



Prenant la parole en donnant le coup d’envoi de la deuxième édition du tour cycliste international du Sahel, le président O. Abdel Aziz a dit que le secteur des sports a longtemps souffert de la négligence et l’exclusion.



« Nos politiques, a ajouté le président, ont œuvré à relever son niveau » appelant le gouvernement, les fédérations, les clubs et la société civile de tout mettre en œuvre pour développer le sport national à tous les niveaux.



« Je saisis cette occasion, a ajouté O. Abdel Aziz, pour encourager tous ces jeunes à développer le sport dans notre pays, ce sport indispensable pour la consolidation de la cohésion et la solidarité sociale dans notre pays ».









