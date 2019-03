Coupures intempestives de courant Ã  Nouadhibou

Nations-info - Depuis quelques jours, les populations de Nouadhibou ont renoué avec l’obscurité.



En effet, des coupures d’électricité sont signalées dans pratiquement tous les quartiers de la ville sans que l’on sache les raisons des agissements de la Somelec qui est pourtant prompt à couper ses clients quand il s’agit de retard de paiement. Ces coupures intempestives handicapent les travailleurs qui utilisent l’électricité et portent préjudice aux populations et mettent en péril les matériels électroménagers et les produits.



A ces coupures, s’ajoutent celles de l’eau. Les populations sont réduites à attendre des jours leur tour pour l’approvisionnement en eau. Nouadhibou érigé en zone franche depuis quelques années tarde à prendre son envol.