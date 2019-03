Onze mauritaniens laurÃ©ats de lâ€™Ã©cole polytechnique de France

Sahara Médias - Onze jeunes candidats mauritaniens ont été déclarés admis à l’écrit parmi les 38 lauréats de l’une des plus prestigieuses écoles françaises d’ingénieurs, devant les libanais, les ivoiriens et les camerounais.



Un résultat largement salué par les mauritaniens sur les réseaux sociaux notamment le président de la commission électorale nationale indépendante, Mohamed Vall O. Bellal qui a félicité les mauritaniens et les lauréats pour ce résultat et cette importante performance.



La Mauritanie est suivie par le Liban (10 admis), le Cameroun (10 admis) et la Côte d’Ivoire (7 admis). Créée en 1794 L’école polytechnique est placée sous la tutelle du ministère de la défense avec le statut d’école publique pour l’enseignement et la recherche.



Elle est membre fondateur en 2007 de l’école des sciences et de technologie de Paris.



Elle accueille des candidats admis à l’issue de concours ouvert aux étudiants des hautes écoles préparatoires, les écoles normales supérieures ou l’agrément académique.













