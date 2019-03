RIYADH/SÃ©curitÃ© : Une bande de cambrioleurs arrÃªtÃ©s

Tawary - Les éléments de la Brigade Recherche du commissariat de police Riyadh 3, relevant de la sûreté régionale de Nouakchott-Sud, ont réussi à démanteler une bande de malfaiteurs, composée de jeunes spécialisés dans le cambriolage des locaux commerciaux, des domiciles et le vol du bétail, a-t-on de plusieurs sources concordantes.



Les faits remontent à la fin de la semaine dernière, lorsque les services de la police ont reçu des plaintes de la part de 36 citoyens ayant été victimes de vols de la part d’individus inconnus.



Les éléments de la Brigade ont ouvert une enquête pour identifier les auteurs des méfaits et leurs complices. Ils ont réussi après des investigations actives et des contrôles précis à travers les rues de la ville, à prendre les suspects.



Ils ont été arrêtés et une enquête a été ouverte. L’enquête a permis aussi d’arrêter d’autres suspects impliqués dans des vols similaires, apprend-on.



Une fois les procédures d’enquête accomplies, les procédures judiciaires ont été instruites à l’encontre des "auteurs" des délits, en vertu desquelles ils ont été présentés, ce lundi, devant la justice, précise une source de presse.



Et selon nos informations, les autorités administratives de Riyadh coordonnent avec les services sécuritaires dans la Moughataa pour qu’ils démantèlent les réseaux de malfaiteurs.



Par A.SIDI









