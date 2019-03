Reconnaissance par 16 pays africains au PrÃ©sident de la RÃ©publique pour son engagement en faveur de l'Ã©limination de l'HÃ©patite B et C en Mauritanie

Institut National d'Hépato-Virologie - Dans le cadre de son 1er Congrès tenu à Cotonou au Bénin, du 03 au 05 août, l’Alliance Africaine Francophone de lutte contre l’Hépatite a exprimé sa reconnaissance au Président de la République Islamique de Mauritanie,



Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz pour son engagement effectif pour l’élimination de l’Hépatite B et C en Mauritanie et pour entre autres, son appui à la prévention, l’introduction de la vaccination contre l’hépatite B chez le nouveau-né et la création de l’Institut National d’Hépato-Virologie (INHV), exemple unique en Afrique.



En marge du congrès, un prix a été remis au professeur Moustapha Mohamedou, Directeur de l’Institut National d’Hépato-Virologie, représentant le Ministre de la Santé, le Pr Kane Boubacar.



Le directeur de l’INHV était accompagné de sa directrice adjointe, Dr Zahra Fall-Malick et du Dr El Bou Brahim Vall, président de l’Association Mauritanienne de Lutte contre les Infections Virales (AMLIV), représentant de la société civile.



----

























Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité