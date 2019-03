Purger les rancÅ“urs pour sâ€™unir autour de lâ€™essentiel

Le Rénovateur Quotidien - Des centaines de ressortissants de Boghé se sont réunis le dimanche 17 mars 2019 à la Zaouiya de Thieno Amadou El Haj Sy au quartier de Socogim- Bagdad pour aplanir les divergences entre les personnalités et acteurs locaux après les tiraillements nés des dernières élections législatives, municipales et régionales.



Cette initiative inédite est l’œuvre de bonnes volontés constituées de Tall Ibrahima et de Sall Amadou qui ont porté le dévolu sur l’Imam Thierno Amadou El Haj reconnu pour ses grandes qualités religieuses et morales pour piloter cette mission très délicate.



Le leader religieux entouré d’un conseil de sages a tenu à souligner que la démarche en question s’affranchit de tout débat politique pour se focaliser sur les recommandations de la sainte religion islamique qui prône la le raffermissement de la consanguinité, tolérance, le dépassement des passions par le dialogue et l’amour envers son prochain.



Le discours est sans équivoque. Argumenté par le texte coranique et le hadidh prophétique, il invite au pardon, au repentir et à l’attachement aux idéaux de paix, la dévotion permanente au créateur, et à l’esprit de règlement des contradictions. Les nombreuses références aux messages religieux ont porté sur le devoir et la responsabilité du croyant face aux choses qui corrompent l’âme, tout en stigmatisant l’aveuglement que peut entrainer le manque de contrôle et de discernement.



Au cours de cette rencontre, les acteurs locaux ont tous salué cette initiative religieuse qui a permis de rassembler tout ce bon monde autour de ce qui doit les unir le plus à savoir, l’intérêt des populations de Boghé de façon générale. Tourner la page des dissensions et envisager l’avenir, tel a été le maitre mot dans les interventions. Chacun des acteurs a suivi le mot d’ordre de l’Imam Sy de ne verser ni dans la surenchère, ni dans le déballage des malentendus suscités par la chose politique. Ces retrouvailles se sont déroulées dans une atmosphère conviviale où les uns et les autres se sont serrés la main en signe de pardon et du coup, sceller la réconciliation.



Un nombre important de barons locaux étaient présents dans la Zaouiya de Thierno Amadou parmi lesquels les doyens Wane Ismaila, Ba Adama Sileye, Alioune Sall, en présence des généraux N’diaga Dieng, Dia Adama, les anciens ministres Ngaedé Lamine Kayou, Yall Zakaria, l’ancien fonctionnaire international Ibrahima Ngaedé, l’ex-vice-président du Sénat Ba Elhaj, le député de Boghé Abdarahmane Ngaedé, Lam Thierno Moktar ancien fonctionnaire des nations-unis, l’ambassadeur Wane Abdoulaye, Docteur Ba Kalidou, et tant d’autres cadres politiques.



Des personnalités politiques de taille comme le vétéran Sy Djibi Bekay, Sy Sidi, Gacko Abdoulaye, ont pris part à ce rassemblement. En revanche, des figures comme Diallo Mamadou Bathia, l’ancien commissaire Diop Ibrahima, Kelly Oumar ou encore Ba Adama Moussa, maire de Boghé tous en voyage se sont excusés de ne prendre part à ces conciliabules.



L’esprit de cette rencontre a été dans l’ensemble positivé par des joutes oratoires qui au final ont consacré l’engagement de se mettre au service du développement local dans le respect des appartenances politiques. Des propositions pertinentes ont été formulées pour que les acteurs se retrouvent entre eux dans un cadre de réflexion générale sur la mise en œuvre de chantiers prioritaires comme l’eau, l’agriculture, l’emploi des jeunes, la santé, l’éducation etc…













