VidÃ©o. Mauritanie: Francophonie, les enjeux du traitement mÃ©diatique des questions environnementales

Le360 Afrique - Le Musée national de Mauritanie a abrité ce lundi, une journée dédié au thème du «Traitement des questions liées à l’environnement par les médias».



Cette manifestation, organisée par la section mauritanienne de l’Union Internationale de la Francophone (UPF), a réuni une cinquantaine de professionnels de l’information et de la communication. Maria Traoré, Secrétaire de la section UPF de Mauritanie, évoque l’importance du sujet.



Pour sa part, Mohamed Abdallah Bellil, membre fondateur de la section, a invité ses collègues «à accorder un intérêt capital aux questions environnementales, dans un contexte marqué le développement des industries extractives, notamment l’accord inter-Etats, pour l’exploitation du gisement gazier offshore transfrontalier Grand Tortue/Ahmeyim (GTA) liant la Mauritanie et le Sénégal. Les journalistes doivent absolument s’intéresser à l’impact environnemental du projet».



Par notre correspondant à Nouakchott

Cheikh Sidya





















