La Mauritanie rapatrie 12 mille pÃªcheurs sÃ©nÃ©galais

Senegalinfos - La situation des pêcheurs sénégalais inquiète. Interdits d’exercer sur les côtes mauritaniennes, 12 mille d’entre eux, ont été tout simplement expulsés.



Interrogé par Sud Fm, Cheikh Sidath Ndiaye, membre du Conseil national du dialogue social, souligne que tout est parti d’un décret contre les pêcheurs étrangers. « Ils veulent zéro étranger dans les pirogues, s’indigne ce dernier. Il y a 12 mille pêcheurs qui devaient être rapatriés vers Saint-Louis. Une mesure prise depuis lundi dernier. »



Déjà, évalue-t-il, « il y a 350 Guet-ndariens refoulés de la Mauritanie. » Selon lui, « les autorités sont au courant de la situation parce que le même jour, lundi, une commission nationale de pêche devait se rendre en Mauritanie. »













