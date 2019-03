La Mauritanie et la CEDEAO examinent Ã  Nouakchott la stratÃ©gie de mise en Å“uvre de leur accord de partenariat

Atlasinfo - La capitale mauritanienne a abrité, mardi, une réunion consacrée à la mise en oeuvre de l'accord de partenariat entre la Mauritanie et la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).



Cette rencontre de deux jours s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord d’association signé en mai 2017 par les Etats respectifs et devra déboucher sur une compréhension partagée des besoins prioritaires liés aux engagements pris par les parties et de proposer une stratégie de mise en œuvre réussie de l’Accord.



Elle regroupe des représentants des départements du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme, de l’Economie et des finances, du Développement rural, en plus de certains acteurs du secteur privé.



S’exprimant à cette occasion, le Commissaire au commerce, douane et libre circulation de la CEDEAO, Tei Konzi, a mis en exergue l’importance de la signature de la convention de partenariat entre la Mauritanie et la CEDEAO et l’adoption d’un plan d’action à même d’accélérer la réalisation des objectifs visés.



Les discutions entamées au cours de cette réunion permettrons de rapprocher les points de vue des différentes parties autour des questions relatives au partenariat, a-t-il dit.



Pour sa part, la Secrétaire générale du ministère mauritanien du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme, Mme El Alia Mint Menkouss, s’est réjouie de constater que suite à la réunion du Conseil d’association de l’accord, tenue le 27 octobre 2017 à Nouakchott, la Mauritanie est parvenue déjà au démarrage des travaux préparatoires de mise en œuvre effective, en procédant à la ratification de l’Accord d’association en décembre 2017.



"Cette action témoigne de la volonté et de la détermination de notre pays à aller de l’avant pour atteindre les objectifs communs, à savoir la promotion de l’intégration régionale et l’accélération du développement économique de la région", a souligné la responsable mauritanienne.



Une délégation de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a entamé, lundi, une visite de deux jours dans le pays, au cours de laquelle elle a rencontré plusieurs responsables chargés de la mise en œuvre de l'accord de partenariat.



La délégation a eu des entretiens avec la ministre mauritanienne du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, Khadijetou Mbareck Fall, sur les mesures prises par le gouvernement mauritanien pour accélérer la mise en œuvre de l'accord de partenariat.



Le 5 mai 2017, la Mauritanie et la CEDEAO ont signé à Nouakchott un accord de partenariat portant sur des questions économiques, politiques et de sécurité.



Avec MAP









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité