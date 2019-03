6Ã©me Edition du FIAD Ã  Casablanca : Forte participation et distinction de la Mauritanie [PhotoReportage]

Attijariwafa Bank | Mauritanie - Les 14 et 15 mars derniers, l’hôtel Hyatt Regency de Casablanca au Maroc a abrité la 6 ème édition du Forum International Afrique Développement (FIAD).



Initié en 2013 par le groupe Attijariwafa Bank, sous l’impulsion de son actionnaire de référence le Fond d’investissement Privé panafricain AL MADA, le FIAD est devenu en quelques années un rendez-vous incontournable sur le continent africain. Il regroupe des chefs d’entreprises, entrepreneurs et investisseurs venus de tout le continent pour poser les bases d’une intégration, de créations de richesses et de valeurs partagées.



Cette année, la coopération et l’intégration sont particulièrement soulignées par le thème de la 6ème édition « quand l’EST rencontre l’OUEST » pour rapprocher deux régions du continent longtemps isolées par une absence échanges fructueux.



Les entreprises participantes sont sélectionnées par les Clubs Afrique Développement implantés dans les filiales Attijariwafa Bank afin d’assurer entre elles, une passerelle d’échange et de partage. Le Club Afrique Développement est un lieu de rencontre et de réflexion dédié à la communauté des affaires engagée en Afrique. Il a pour objet de contribuer à faciliter les échanges régionaux et les débats relatifs à la Coopération Sud-Sud.



Pour cette 6éme édition, plus d’une trentaine d’entreprises, encadrées par les équipes commerciales d’Attijari bank Mauritanie, ont représenté la Mauritanie à cette rencontre panafricaine.



La participation de la Mauritanie a été marquée par la richesse des activités représentées : L’import –Export, les BTP, Les NTIC, L’Energie, les Hydrocarbures, la pêche, la distribution, l’ hôtellerie etc…



Dans son allocution d’ouverture, le Président de la république de la Sierra Léone pays hôte ce cette édition, Son excellence Monsieur Julius Maada Bio a exprimé « sa sincère gratitude au Royaume du Maroc pour l’accueil d’un événement aussi remarquable » et a félicité « le Leadership et la Vision de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI que Dieu L’assiste » et a salué « l’engagement du groupe Attijariwafa bank pour le développement du continent africain ».



Prenant la parole à son tour, le président du Groupe Attijariwafa BANK Monsieur Mohamed El Kettani, a déclaré : « Si l’économie mondiale a connu une phase d’expansion en 2018, le monde semble être entré à nouveau dans une phase d’essoufflement et d’incertitude grandissante. En effet, l’escalade des tensions commerciales, les interrogations autour de la croissance en Asie ou du Brexit, semblent être à l’origine de nouvelles révisions à la baisse des rythmes de croissance économique et du commerce mondial par les institutions internationales. Cela s’accompagne par une forte volatilité des cours pétroliers et produits de base depuis août 2018, sous l’effet notamment des tensions géopolitiques, mais aussi, du durcissement des conditions financières dans les pays émergents ».



En fin d’intervention le Président du Groupe Attijariwafa BANK Monsieur Mohamed El Kettani a invité l’ensemble des participants à réaffirmer « notre croyance dans un espace commun intégré porteur d’espoir et d’avenir, à rebours des tentations protectionnistes à l’œuvre au niveau international. Investissons dans notre capital humain, dans la promotion de la femme africaine, dans le renforcement de nos infrastructures, et dans la mise en œuvre de schémas de gouvernance crédibles. Œuvrons à la mise en place de projets concrets, porteurs d’une co-localisation bien pensée assurant création d’emplois et transferts d’expertise ».



Durant ces deux jours, plus de 2000 participants venus 34 pays ont réalisé plus de 5000 rencontres d’affaires afin de nouer et de développer les opportunités qu’offre le forum.



A noter aussi, une forte participation aux panels traitant plusieurs thématiques sur l’intégration et la coopération africaine.



Comme lors des précédentes éditions, celle-ci a été marquée par la cérémonie des remises des trophées de la coopération SUD-SUD, qui récompense les entreprises africaines engagées dans le développement économique et social en Afrique en mettant en avant la coopération sud-sud.



Le 3éme prix de cette noble distinction a été décerné à l’entreprise Mauritanienne INFO -LOG dirigée par Monsieur Sidi Mohamed ICHIDOU, récompensant sa vision régionale et panafricaine ainsi que sa contribution à l’intégration intra-africaine.



Le Forum Afrique Développement s’est clôturé par un engagement unanime des participants d’accroître et consolider davantage les échanges intra-africains et œuvrer pour plus grande inclusion des populations du continent.



----







