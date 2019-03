Mauritanie : La poÃ©sie, une arme puissante pour les femmes / HOULEYE

Les Haut-Parleurs - "Pour empêcher les gens de penser, on brûle les livres". Mareym Mint derwich trouve les mots et l'audace qu'il faut pour affronter les questions de droits et de libertés.



Attaquée, huée ou encore menacée parce qu'elle ose s'exprimer sur des sujets tabous, elle inspire également d'autres femmes du pays dont notre Haut-Parleur Houley en Mauritanie qui l'a rencontrée pour ce nouvel épisode de notre série LA PUISSANCE DES MOTS.

















