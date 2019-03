Tournoi UNAF (-15) : lourde dÃ©faite des Mourabitoune

Rimsport - Les Mourabitoune Cadets ont raté leur entrée en lice au Tournoi UNAF.Les protégés d’Oumar N’Diaye se sont lourdement inclinés, mercredi 20 mars 2019, face à ceux d’Algérie (0-5).



Néanmoins, pour espérer faire bonne figure, les partenaires de Cheikh Diaw devront se ressaisir vendredi 22 face à la Libye. Les Mourabitoune U -15 effectueront leur dernière sortie, dimanche 24 contre les cadets marocains.