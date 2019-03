Mourabitounes : Fin de stage Ã  Rabat

Rimsport - Après quatre jours passés à Rabat et trois séances d’entraînement, les Mourabitounes ont achevé ce mercredi leur stage.



Une étape préparatoire avant le rendez-vous de vendredi (17h) avec le Burkina Faso au stade du 4 août de Ouagadougou, dans le cadre de l’ultime journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations "Égypte 2019". Le groupe de Corentin Martins va s’envoler ce soir (22h) en direction de la capitale burkinabè.



C’est au compte-gouttes que les Mourabitounes ont rallié Rabat. Le gros de l’effectif est arrivé dimanche, Namori Diaw - appelé suite au forfait de Salahdin - étant le dernier à débarquer mardi. Corentin Martins pourra donc compter sur l’ensemble de son équipe pour défier des Étalons en quête d’une victoire impérative.





Source : FFRIM