L'ArmÃ©e nationale effectue avec succÃ¨s et professionnalisme une opÃ©ration militaire au sud-est du pays

AMI - "L’Armée nationale a effectué récemment avec succès et professionnalisme une opération militaire au sud-est du pays", selon un communiqué de l’État-major national des armées dont une copie est parvenue, mercredi soir à l’AMI. Voici le texte intégral du document:



"Suite à des informations faisant état de mouvement d’une bande de contrebandiers ayant des liens avec des organisations d’extrême violence s’activant dans la zone du Sahel et qui tente de s’infiltrer par les frontières mauritaniennes. Un suivi minutieux et une opération militaire qualitative ont été coordonnés et exécutés, par la suite, à son endroit, sur la ceinture frontalière sud-est du pays, le 18 mars 2019.



Un ratissage opéré sur le lieu par une unité de la 2ème région militaire a permis de constater la destruction de totale de trois véhicules et leur cargaison de l’ordre de 3,3 tonnes de drogue, l’arrestation d’un 4ème ainsi que des dégâts colossaux dans le rang des ennemis".