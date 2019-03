Mauritanie-ArmÃ©e : Les forces militaires aÃ©riennes bombardent un convoi de trafiquants Ã  l'Est du pays

Mauriweb - L’aviation mauritanienne a bombardé et détruit trois véhicules composant un convoi de trafiquants liés aux réseaux terroristes annonce l’armée mauritanienne dans un communiqué rendu public mercredi soir par l'organe de presse officiel dans le pays.



Selon ce communiqué l’opération aérienne a été menée lundi suite à des informations corroborées et une filature des trafiquants qui tentaient de franchir les frontières mauritaniennes.



Selon la même source, quatre véhicules dont trois ont été bombardés et le 4ème sérieusement endommagé portaient 3.3 tonnes de drogues.