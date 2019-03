Le Conseil de sÃ©curitÃ© de l'ONU se rend au Sahel en fin de semaine

VOA Afrique - Le Conseil de sécurité de l'ONU se rend cette semaine au Mali et au Burkina Faso afin de se pencher sur la situation préoccupante de la région du Sahel, où la menace terroriste ne montre aucun signe d'affaiblissement et cause des déplacements massifs de population.



Menée par la France, l'Allemagne et la Côte d'Ivoire, cette visite sera la quatrième du Conseil de sécurité au Mali depuis 2014 et la deuxième au Burkina Faso. Le Conseil arrivera vendredi à Bamako, où il rencontrera des dirigeants maliens, puis se rendra à Ouagadougou dimanche.



Les puissances mondiales sont divisées sur l'attitude à adopter vis-à-vis de la menace islamiste au Sahel, la France étant en désaccord avec les Etats-Unis à propos du financement de la force antidjihadiste G5 Sahel, dont sont membres le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad.



Cette visite intervient alors que le Conseil de sécurité doit par ailleurs réfléchir à l'avenir de la mission de maintien de la paix au Mali (Minusma).



Selon des diplomates, un nouvel affrontement entre la France et les Etats-Unis se prépare concernant le sort de cette mission, forte de 14.000 membres et mise en place après l'intervention militaire menée par la France en 2013 pour chasser les djihadistes qui avaient pris le contrôle du nord du Mali.



Une date butoir sera atteinte en juin pour décider de l'avenir du mandat de la Minusma, avec une réunion clé programmée pour le 29 mars.



Selon l'ambassadeur français aux Nations unies, François Delattre, la visite du Conseil de sécurité "doit permettre de renforcer l'information des membres sur le processus de paix au Mali, la montée en puissance de la force conjointe du G5-Sahel et la situation du Burkina Faso, particulièrement affecté par la menace sécuritaire".



Dans le cadre de l'opération Barkhane, la France compte 4.500 soldats dans les pays du Sahel, dont 2.700 sur le territoire malien.



Un accord de paix avait été signé à Bamako en 2015, mais trois ans et demi après, des zones entières du pays échappent encore au contrôle des forces maliennes, françaises et de l'ONU, régulièrement visées par des attaques.



- Ressources déjà limitées -



La France a laissé entendre qu'elle pourrait une nouvelle fois demander au Conseil d'approuver un financement direct du G5 Sahel. Une proposition que les Etats-Unis avaient fermement rejetée l'année dernière.



Les Américains ont contribué à cette force à hauteur de 111 millions de dollars, mais s'opposent régulièrement à un financement annualisé passant par l'ONU.



Le gouvernement de Donald Trump a sensiblement réduit les fonds alloués aux opérations de maintien de la paix.



"Les Américains doivent regarder les choses sous un angle différent", a estimé Jerry Matjila, ambassadeur sud-africain à l'ONU, qui fera partie du voyage. Cette visite a pour but de montrer "que les Nations unies peuvent parler d'une seule voix sur ce problème", a-t-il dit.



"Plutôt que d'ouvrir la voie à un plus grand financement de l'ONU pour le Sahel, le plus gros impact de cette visite pourrait être la préservation des ressources déjà limitées au Mali", estime pour sa part Jean-Hervé Jezequel, spécialiste du Sahel à l'International Crisis Group (ICG).



Au total, près de 237 attaques ont été recensées en 2018 au Mali, soit 11 de plus qu'en 2017. Au Burkina Faso, les attaques djihadistes se sont également multipliées.



La région du Sahel compte près de 4,3 millions de personnes déplacées, dont un million ayant dû fuir leur maison l'année passée, selon les Nations unies.



Avec AFP









