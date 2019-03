Cheikh Abdellahi Ould Beyeu : La guerre n'est pas autorisÃ©e au motif dâ€™unifier les musulmans

Adrar-Info - Cheikh Abdullah Ould Beyeu a déclaré que l’unification des musulmans est facultative et ne signifie pas nécessairement que les musulmans doivent former une seule et même entité. "La guerre pour cela et les torts qu’elle cause aux gens n’est pas autorisée par la Charia (loi islamique)."



Lors de son discours à l'ouverture de la sixième Conférence islamique internationale organisée à Nouakchott le mercredi 20 mars 2019, Ould Beyeu a affirmé que la conception de combat pour l'unification de la nation (la Oummaa) "dénature la règle de justesse du droit et greffe sa signification de nuisance".



Cheikh Ould Beyeu a décrit le califat (Territoire sous la gouvernance d'un calife, qui est un chef d'Etat, reconnu comme étant la personne qui fait respecter les préceptes du prophète Mahomet au niveau de la gestion politique) comme une réforme et non comme une colonisation.



Il a souligné qu'il y a ceux qui se battent aujourd'hui et qui se battaient hier pour établir le califat, mais que cela "n’est pas autorisé par la charia".



Cheikh Ould Beyeu, président du Centre mondial de rationalisation et d'innovation, ne qualifie pas ces gens de déséquilibrés mais les considère plutôt comme des chercheurs de vérité, égarés.



Source : https://www.alakhbar.info/?q=node/16604



Traduit par Adrar.info









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité