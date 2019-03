Gel des promotions a Kinross Tasiast : les dÃ©lÃ©guÃ©s du personnel rÃ©pondent au Vice-PrÃ©sident et Directeur GÃ©nÃ©ral de TMLSA

Initiatives News - Le 16 mars 2019, David Hendriks, Vice-Président et Directeur Général de TMLSA (TasiastMauritania, Limided SA), dans une note d’information, a informé les employés de la décision de « geler, temporairement les embauches et les promotions…. »



Le 18 mars, le collège des délégués du personnel de Kinross Tasiast Mauritanie, répond à David Hendriks. Les délégués, dans leur réponse, écrivent que « le gel des promotions met en jeu le plan de mauritanisation en cours qui est l’un des piliers des accords de 2016 avec le gouvernement. »



Lire l’intégralité de la note d’information du Vice-Président et Directeur Général de TMLSA et voir en fac. simulé (photo) la Réponse du collège des délégués de Kinross Tasiast Mauritanie.



Chers toutes et tous,



Comme vous le savez, l’objectif phare de « Notre Tasiast 2020 » est de réduire nos coûts d’opération, incluant notamment mais non exclusivement ceux liés à la main-d’œuvre.



Pour ce faire, il nous apparaît essentiel d’analyser et de comprendre l’ensemble de nos mécanismes de gestion de nos effectifs et de nos besoins en main-d’œuvre dans l’atteinte de notre objectif de devenir une organisation profitable.



Dans cette perspective, la Société a décidé de procéder, de façon temporaire, à un gel des embauches ainsi qu’à un gel des promotions jusqu’à ce qu’elle ait achevé son analyse et ait un portrait clair de la situation globale, de ses forces et faiblesses en matière de gestion de ses effectifs ainsi que l’impact sur les coûts opérationnels.



En conséquence et ce jusqu’à nouvel ordre, toute exception impérieuse relative à l’un de ces processus (embauche et/ou promotion) devra préalablement être soumise par le HOD du Département concerné au Directeur Général puis expressément approuvée par ce dernier par écrit. Le cas échéant, le processus suivra alors les étapes habituelles telles que prévues par nos politiques internes afférentes.



La présente note d’information est effective à compter de ce jour, soit le 16 mars 2019.



Nous vous savons gré de votre entière collaboration.



Salutations.



David Hendriks



Vice-Président et Directeur Général de TMLSA

















